Жертви зими: від переохолодження в Україні вже померло чотири особи

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Офіційні дані надійшли лише з шести областей, тому жертв може бути більше

Згідно з даними із шести областей України, на сьогодні через переохолодження померло четверо осіб. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський під час засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо ускладнення погодних умов в Україні.

«За оперативною інформацією, маємо дані з шести областей. На сьогодні з приводу переохолодження та відморожень звернулася до закладів охорони здоров’я 51 особа, 4 маємо, на жаль, загиблих. Усі загиблі зі Львівської області», – сказав він.

За словами Лінчевського, найбільше переохолоджених осіб на сьогодні зафіксовано у Волинській та Закарпатській областях.

Як повідомлялося, сьогодні очікується погіршення погодних умов. Унаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 6–8 січня 2017 року на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25– 30 см , на Одещині та Миколаївщині – до 35 см , сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15–20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

Вранці та вдень 6 січня по північних районах Чорного моря очікується посилення північного вітру до 25–30 м/с, висота хвиль – 30–50 дм, повільне обледеніння суден.

У місті Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10- --15 см , зниження мінімальної температури до 15–18º.

У західних та північних областях різке зниження температури повітря до 11–16º, у Карпатах та Прикарпатті до 20–25º морозу

Джерело: УНН