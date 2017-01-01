Жінка, яка викинула з вікна 12-річну доньку, назвала причини свого вчинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримана жінка з двома доньками

У вбивці дитини розвинулася депресія через безсоння

Жінка, яка викинула з вікна свою 12-річну доньку в Енергодарі, спочатку хотіла покінчити життя самогубством. Про це розповів начальник поліції Запорізької області Олег Золотоноша.

За словами Золотоноші, затримана зізналася поліцейським, що спочатку збиралася вбити себе. При тому вона вирішила, що 12-річна дівчинка стане тягарем для її чоловіка і старшої дочки, тому вирішила задушити її, а потім викинула тіло з дев’ятого поверху. Після зробленого жінка намагалася втекти, але незабаром була затримана поліцією.

За даними поліції, спочатку жінка душила дитину, але потім подумала, що дівчинка ще жива і вирішила скинути її з дев’ятого поверху. Суїцид вона хотіла зробити чере те, що два місяці не могла спати ночами, як наслідок у жінки розвинулася депресія.

Зараз жінка знаходиться у слідчому ізоляторі. Їй вручено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч 2 ст 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).

Тіло загиблої дівчинки відправили на експертизу.

Нагадаємо, 30 квітня в Енергодарі Запорізької області з вікна квартири на дев'ятому поверсі викинули 12-річну дівчинку, яка загинула.

За лічені години, в ході оперативно-розшукових заходів, мешканку Енергодара 1972 року народження, яка вбила доньку, вдалося затримати в районі місцевого парку.

Джерело: Українські новини