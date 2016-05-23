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    Жінку і дитину, які постраждали під час пожежі на Одещині, доставили у столичний опіковий центр

    • Сьогодні, 12:40
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    Чотирирічна дівчинка, яка також постраждала під час пожежі, залишається на лікуванні в Одесі

    Лікарі опікового відділення Одеського обласного клінічного медичного центру прийняли рішення про необхідність транспортування до Києва 25-річної жінки та її шестирічного сина, які постраждали під час пожежі в селі Федосіївка.

    Чотирирічна дівчинка залишається на лікуванні в Одесі.

    Супровід автомобілів швидкої допомоги до столиці забезпечила одеська поліція. Також в ГУНП зібрали медикаменти для постраждалих.

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    «Волонтер Катерина Ножевнікова звернулася до громадян з проханням допомогти постраждалим. Керівник ГУНП Одеської області генерал поліції третього рангу Дмитро Головін негайно почав збір ліків, необхідних для лікування жінки і її дітей. В результаті, завдяки допомозі багатьох небайдужих громадян на сьогоднішній день стан потерпілих лікарям вдалося стабілізувати », - повідомили в прес-службі ГУНП.

    Нагадаємо, 14 січня в приватному будинку села Федосіївка через сімейний конфлікт сталася пожежа: 37-річний батько сімейства розлив на підлогу бензин, пригрозивши підпалити будинок. Пари бензину спалахнули, і в результаті постраждали 25-річна жінка і двоє дітей чотирьох і шести років.

    Розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

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    Жінку і дитину, які постраждали під час пожежі на Одещині, доставили у столичний опіковий центр
    Жінку і дитину, які постраждали під час пожежі на Одещині, доставили у столичний опіковий центр
    Жінку і дитину, які постраждали під час пожежі на Одещині, доставили у столичний опіковий центр

    Джерело: Думская

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