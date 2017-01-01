Жінку, яка заморила голодом своїх дітей, судитимуть за умисне вбивство

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Cлідчі встановили, що, покинувши дітей напризволяще, жінка усвідомлювала наслідки їхнього дев'ятиденного голодування

Дії 21-річної Владислави Подчапко, яка на 9 днів зачинила двох малих дітей, у результаті чого однорічний хлопчик помер з голоду, перекваліфікували на умисне вбивство. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва.

«За результатами проведення досудового розслідування за фактом залишення у небезпеці двох малолітніх дітей, що призвело до смерті одного з них, дії їхньої матері перекваліфіковано на умисне вбивство», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що слідчі встановили, що, покинувши дітей напризволяще, жінка усвідомлювала наслідки їхнього дев'ятиденного голодування. «15 лютого 2017 року зловмисниці повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (п.2 ч. 2 ст. 115 КК України)», - додали у прокуратурі. На даний час підозрювана перебуває під вартою. Розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, уродженка Миколаївської області наприкінці листопада 2016 року на 9 днів залишила у квартирі без нагляду 1-річного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – у непритомному стані.

Згодом уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що діти кликали на допомогу і навіть вирвали лінолеум біля дверей, а хлопчик помер ще 3 грудня. Він також додав, що сусіди, які чули постійний плач дітей, навіть викликали поліцію, але правоохоронці нібито поїхали після того, як на їх прохання ніхто не відчинив двері.

У поліції повідомили, що патрульні не виїжджали за місцем проживання Подчапко, бо викликів протягом останнього місяця за цією адресою не отримували. За життя 2-річної дівчинки боролися лікарі. Матері оголосили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини). 8 грудня 2016 року Подчапко заарештували без права на заставу. У Подчапко є ще одна дочка, народжена у жовтні 2016 року.