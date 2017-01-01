Жириновський: Кремль у грудні назве свого кандидата в президенти

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Фото: Публичные Люди Володимир Жириновський

Російський політик розповів чи буде Путін брати участь в президентських виборах

Лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський розповів, що лише в грудні стане відомо, хто буде «кандидатом від Кремля» на президентських виборах, які відбудуться в березні наступного року.

На питання, чи буде Путін брати участь в президентських виборах, Жириновський відповів: «Ще невідомо. Ви не поспішайте, ви так завжди поспішайте. А він любить робити оригінальний хід. Але в будь-якому випадку, його ставленик спочатку має більше можливостей ».

Він привів у приклад кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона, який, за словами Жириновського, незалежний кандидат, але «вся соцпартія за нього, прем'єр-міністр, президент, все за нього».

«А у нас це буде явний представник кремлівської угруповання», - зазначив Жириновський.

На питання, чи буде цим кандидатом Дмитро Медведєв, він відповів негативно.

«Там 10 осіб є, вони вирішать. Вони ще не вирішили. Всі рішення будуть прийняті в грудні. Під новий рік подаруночок буде, щоб ви дізналися, хто від них кандидат », - уклав Жириновський.

Свої шанси на перемогу на виборах Жириновський назвав «хорошими».

Нагадаємо, президентські вибори в Росії заплановані на березень 2018 року.

Джерело: Дождь