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    Жириновський: Кремль у грудні назве свого кандидата в президенти

    • Сьогодні, 13:23
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    <span>Володимир Жириновський</span>
    Фото: Публичные Люди
    Володимир Жириновський

    Російський політик розповів чи буде Путін брати участь в президентських виборах

    Лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський розповів, що лише в грудні стане відомо, хто буде «кандидатом від Кремля» на президентських виборах, які відбудуться в березні наступного року.

    На питання, чи буде Путін брати участь в президентських виборах, Жириновський відповів: «Ще невідомо. Ви не поспішайте, ви так завжди поспішайте. А він любить робити оригінальний хід. Але в будь-якому випадку, його ставленик спочатку має більше можливостей ».

    Він привів у приклад кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона, який, за словами Жириновського, незалежний кандидат, але «вся соцпартія за нього, прем'єр-міністр, президент, все за нього».

    «А у нас це буде явний представник кремлівської угруповання», - зазначив Жириновський.

    На питання, чи буде цим кандидатом Дмитро Медведєв, він відповів негативно.

    «Там 10 осіб є, вони вирішать. Вони ще не вирішили. Всі рішення будуть прийняті в грудні. Під новий рік подаруночок буде, щоб ви дізналися, хто від них кандидат », - уклав Жириновський.

    Свої шанси на перемогу на виборах Жириновський назвав «хорошими».

    Нагадаємо, президентські вибори в Росії заплановані на березень 2018 року.

    Джерело: Дождь

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