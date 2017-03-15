Жириновський пообіцяв розстріляти і повісити єдиноросів

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Володимир Жириновський

Російський політик також сказав, що за підсумками президентських виборів «в'їде в Кремль»

Під час «години виступів» у російській Держдумі лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що в Московській області на кандидатів від його партії чинився тиск. Один з парламентаріїв із залу вступив у суперечку з керівником фракції ліберал-демократів, пише Лента.ру.

«Бачите, що робить «Єдина Росія»? Вони – підкуплені депутати», – зазачив Жириновський.

Російський політик також сказав, що за підсумками президентських виборів «в'їде в Кремль» і буде «розстрілювати і вішати» опонентів. Покинувши трибуну, він продовжував викрикувати образи.

Після завершення виступу представників усіх фракцій заступник голови Держдуми Сергій Невєров взяв слово і закликав комісію з етики уважно поставитися до виступу лідера ЛДПР. «Тільки суд може визначити, хто злочинець, а то ми вже з трибуни Держдуми заговорили про розстріли тих, хто сидить у залі», – сказав він.

Жириновський у відповідь знову почав викрикувати образи на адресу членів «Єдиної Росії», після чого вивів усю фракцію ліберал-демократів із залу на знак протесту.