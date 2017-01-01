Жителі 26 німецьких міст вийшли на марш за легалізацію марихуани

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Учасники акції у Штутгарті

Минулого року через марихуану було відкрито понад 180 тисяч кримінальних справ в Німеччині

Німеччиною прокотилася хвиля демонстрацій за легалізацію марихуани в країні. На акцію «Глобальний марш за марихуану» вийшли жителі 26 міст, в тому числі Берліна, Штутгарта, Мюнхена, Кельна і Дюссельдорфа, повідомляє Deutsche Welle.

Захід щорічно влаштовує «Німецьке об'єднання за легалізацію марихуани», цьогоріч гасло акції – «Легалізація має сенс».

Глава об'єднання Георг Вурт заявив, що це дозволить державі отримати більше податків і створити нові робочі місця. На сайті об'єднання зазначено, що також можна було б уникнути понад 180 тисяч кримінальних справ, які були заведені в 2016 році.

Раніше німецький бундестаг прийняв закон, який дозволяє тяжкохворим пацієнтам отримувати канабіс за рецептом. Витрати покриє медична страховка. До прийняття нового закону в країні робили виключення в одиничних випадках.

Вирощування, торгівля і володіння марихуаною в Німеччині переслідується законом. За її легалізацію в країні виступають, зокрема, представники «Зелених» і Вільної демократичної партії Німеччини.

«Главком» раніше повідомляв, що в Уругваї уже з липня коноплю продаватимуть в аптеках, це стане кінцевою стадією узаконення наркотичних засобів в країні.