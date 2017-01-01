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Військовослужбовці в Балаклії

Рятувальники і правоохоронці поділили Балаклію на сектори

Сьогодні, 24 березня, вранці жителі Балаклії почали повертатися в місто. Про це повідомив голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський на розширеній нараді координаційного штабу з ліквідації наслідків пожежі на 65-му арсеналі в п'ятницю в Балаклії.

«Спільно з представниками піротехнічних служб і правоохоронцями ми поділимо районний центр на сектори, щоб перевірити рівень небезпеки та наявності вибухонебезпечних предметів... Дуже добре, що все відбувається спокійно, без сум'яття, і у нас відпрацьована співпраця з військовими», - розповів він на нараді.

Як повідомляося, станом на ранок 24 березня інтенсивність вибухів значно зменшилася. Фіксуються поодинокі детонування з періодичністю один вибух на 15-20 хвилин.

На місці надзвичайної події на військовій базі поблизу Балаклії прибули інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України. Вони розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Джерело: Інтерфакс-Україна