Жителі Мар’їнки залишилися без світла через обстріли в Авдіївці

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Бойовики також взялися за обстріл Красногорівки, пошкодивши житловий будинок

Внаслідок обстрілів в Авдіївці без електропостачання залишилися жителі прифронтової Мар’їнки. Про це сказав начальник ГУ НП Донецької області В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба поліції області.

Очільник поліції Донеччини зазначив, що у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка.

«З 22:00 в місті немає електрики. На вулиці -20, і люди з одного боку потерпають від обстрілів, а з іншого – просто замерзають», – зазначив Аброськін.

Він також повідомив, що терористи, окрім Авдіївки, обстріляли і Красногорівку, пошкодивши житловий будинок.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. Поранено чоловіка, внаслідок прямих влучань пошкоджено чотири будинки та шість квартир у п’ятиповерхівці. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан.

На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.