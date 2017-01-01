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    Жителі Новоазовська обурені: бойовики відлякують відпочиваючих

    • Сьогодні, 14:18
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    Берег Азовського моря
    Берег Азовського моря

    Основний заробіток місцевих мешканців залежить від відпочиваючих влітку

    Російські військовослужбовці штурмового мотострілецького полку морської піхоти зайняли у н.п. Сєдово (Новоазовськ) території, на яких у літній період традиційно розміщувались відпочиваючі. Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, це викликало обурення місцевих мешканців.

    «Зайняття передислокованими підрозділами 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК у н.п. Сєдово територій, на яких у літній період традиційно розміщувались відпочиваючі, суттєво обмежує кількість їх прибуття. Зазначене викликало обурення місцевих мешканців, основний заробіток яких залежить від відпочиваючих влітку», - йдеться в повідомленні ГУР.

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    Нагадаємо, розвідка також повідомляє, що командири передових підрозділів російсько-терористичних військ на Донбасі у авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки. 

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