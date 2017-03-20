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    Жителів «ЛНР» та «ДНР» у Росії вважають громадянами України

    • Сьогодні, 06:59
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    Для громадян, які отримали паспорти «ДНР» і «ЛНР», діють ті ж міграційні правила, що й для громадян України

    Російська влада не стала давати жителям самоназваних Донецької і Луганської республік спрощений порядок перебування на території країни.

    Таку інформацію підтвердили в російських органах влади, пише  «РБК».

    Для громадян, які отримали паспорти «ДНР» і «ЛНР», діють ті ж міграційні правила, що й для громадян України.

    Вони можуть перебувати на території Росії, не маючи дозволу на проживання, не більше 90 днів поспіль, після чого повинні на 90 днів залишити країну.

    Заступник керівника управління з питань міграції ГУ МВС Владімір Іванов підтвердив виданню, що Росія вважає власників паспортів «ЛНР» і «ДНР» «все одно іноземцями, громадянами України».

    «Вони приїжджають, перебувають тут 90 днів, потім на такий же термін повинні виїхати», — сказав він.

    Окрім цього, голова комісії Ради з прав людини з міграційної політики Євгеній Бобров підтвердив, що люди з паспортами самоназваних республік Донбасу дійсно сприймаються російськими органами влади як українські громадяни.

    МВС ДНР ЛНР
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