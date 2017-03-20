Жителів «ЛНР» та «ДНР» у Росії вважають громадянами України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для громадян, які отримали паспорти «ДНР» і «ЛНР», діють ті ж міграційні правила, що й для громадян України

Російська влада не стала давати жителям самоназваних Донецької і Луганської республік спрощений порядок перебування на території країни.

Таку інформацію підтвердили в російських органах влади, пише «РБК».

Для громадян, які отримали паспорти «ДНР» і «ЛНР», діють ті ж міграційні правила, що й для громадян України.

Вони можуть перебувати на території Росії, не маючи дозволу на проживання, не більше 90 днів поспіль, після чого повинні на 90 днів залишити країну.

Заступник керівника управління з питань міграції ГУ МВС Владімір Іванов підтвердив виданню, що Росія вважає власників паспортів «ЛНР» і «ДНР» «все одно іноземцями, громадянами України».

«Вони приїжджають, перебувають тут 90 днів, потім на такий же термін повинні виїхати», — сказав він.

Окрім цього, голова комісії Ради з прав людини з міграційної політики Євгеній Бобров підтвердив, що люди з паспортами самоназваних республік Донбасу дійсно сприймаються російськими органами влади як українські громадяни.