Життя підстреленого Пашинським Хімікуса під загрозою, - Геращенко

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В'ячеслав Хімікус

Геращенко вимагає держохорони для підстреленого Пашинським Хімікуса

Народний депутат Антон Геращенко звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з вимогою прийняти рішення про подання В'ячеславу Хімікусу, в якого стріляв нардеп Сергій Пашинський, державної охорони. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«В'ячеславу Хімікусу необхідно терміново надати державну охорону, як учаснику кримінального судочинства в резонансній справі за участю народного депутата Сергія Пашинського. Життя В'ячеслава Хімікуса може бути під загрозою з огляду на те, що він може стати розмінною монетою в ігрищах російських спецслужби і «втікачів» з оточення Януковича, які зараз роблять вигляд, що захищають його інтереси», - зазначив нардеп.

Як раніше повідомлялось, сам Пашинський надав клопотання про те, щоб його нападнику В'ячеславу Хімікусу надали охорону.

Як повідомлялося, сьогодні Пашинський зазначив, що не перешкоджатиме тому, щоб із нього зняли депутатську недоторканність, якщо цього у рамках слідства потребуватиме прокуратура.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.

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