«Живими» грішми в Україну минулого року надійшло $1,1 млрд інвестицій

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Іноземні інвестиції

За даними Нацбанку, загалом у 2016 році в Україну надійшло 3,4 млрд доларів іноземних інвестицій

Надходження іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році, за оцінками Національного банку України, становило 3,4 млрд дол., зокрема «живими» грішми надійшли кошти на 1,1 млрд дол. Про це в коментарі УНІАН сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

«Левова частка з 3,4 млрд дол. минулорічного припливу іноземних інвестицій – 2,3 млрд дол. – це насправді бухгалтерська операція з конвертації іноземними банками своїх кредитів перед материнськими банками в капітал», – пояснив Сологуб.

За його словами, «живими» грішми в Україну минулого року надійшли кошти на 1,1 млрд дол. інвестицій.

При цьому Сологуб зазначив, що різниця у даних щодо інвестицій у НБУ і Державної служби статистики пояснюється відмінностями в методиці. «Різниця навіть не в методології, а в джерелі даних. Національний банк статистику щодо інвестицій бере від банків, Держстат – з анкет компаній», – сказав заступник голови НБУ.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані, згідно з якими іноземні інвестори вклали в економіку України в 2016 році 4,4 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 17,1% більше від показника за 2015 рік на рівні 3,764 млрд дол.

Повідомлялося також, що капітальні інвестиції в Україні в 2016 році зросли на 18% після падіння на 1,7% в 2015 році, на 24,1% – в 2014 році. Згідно з даними Держстату, за 2016 рік освоєно 326,2 млрд грн капінвестицій.