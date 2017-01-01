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    Жоден з двох кандидатів не зможе об’єднати Францію - опитування

    • Сьогодні, 08:49
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    Вибори президента Франції
    Фото: Апостроф
    Вибори президента Франції

    37% опитаних віддають перевагу Макрону

    Жоден з двох кандидатів на виборах президента Франції не зможе об’єднати країну, впевнені 42% французів. Про це свідчать результати опитування Ifop для газети Journal du dimanche.

    Також 36% вважають, що президентської виправки немає ні у кандидата від руху  «Вперед!» Еммануеля Макрона, ні у лідера партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

    Проте 37% опитаних віддають перевагу Е.Макрону, коли як М.Ле Пен — 27%.

    Крім того, лідера «Національного фронту» більше половини опитаних (54%) назвали кандидатом, який «викликає занепокоєння».

    Однак 42% респондентів впевнені в здатності М.Ле Пен захистити країну від тероризму, коли як в здатність Е.Макрона здійснити це вірять лише 22%.

    вибори Франція Еммануель Макрон
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