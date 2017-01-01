Жоден з «мовних» законопроектів не має шансів бути прийнятим в такому вигляді – Сюмар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп радить стимулювати українську мову позитивними методами

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар в інтерв’ю «Главкому» прокоментувала ситуацію щодо останнього законопроекту про мову, який вже наробив галасу.

«Не думаю, що хоча б один із зареєстрованих проектів закону про мову має шанс бути прийнятим у такому вигляді, як є. Їх треба доопрацьовувати. Давати людям позитивні стимули і рухатися поступово», - вважає Сюмар.

Нардеп впевнена, що що питання мови для України є надзвичайно важливим. І саме через це з ним треба бути дуже обережним і поступово рухатися вперед, «не збурюючи суспільство та не намагаючись отримати політичні бали у виборців Західної України».

«От, наприклад, як це було із законом про квоти на україномовні пісні. Сьогодні виконавці дуже завантажені замовленнями, постійні записи у студіях, величезний попит на українську пісню, яку чують мільйони українців у радіоефірі. Люди через позитивну емоцію, через пісню сприймають мову», - зазначила парламентар.

Сюмар підкреслила, що українську мову треба стимулювати позитивними методами.

«Бо я не уявляю собі ситуацію, коли мовний інспектор штрафує виховательку дитячого садочка на 200 прожиткових мінімумів, бо вона заговорила з кимось із дітей російською… А саме це один із законів передбачає. І це одразу взяла на озброєння російська пропаганда, не сумнівайтеся. І знову починають страшилки деякі політики з Опоблоку розказувати», - резюмувала поліітик.