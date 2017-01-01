Жодної гарантії виконання Росією рішення суду в Гаазі немає, - юрист-міжнародник

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Кирило Коротєєв

Не виконуючи рішення суду, Росія все одно буде демагогічно пояснювати, що вона його виконує

Юридичний директор міжнародного правозахисного центру «Меморіал», росіянин Кирило Коротєєв визнає, що немає жодної гарантії, що Росія виконає рішення Міжнародного суду ООН у справі за позовом України проти Росії у разі, якщо воно буде позитивним для України. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Жодної гарантії немає. Понад те, мені здається, не виконуючи рішення суду, Росія все одно буде демагогічно пояснювати, що вона його виконує. Це ми досить регулярно бачимо, наприклад, у тому, що стосується виконання рішень Європейського суду з прав людини. Тому гарантій немає, а це тим більше складно в разі, коли йдеться про держави, що є постійними членами Ради Безпеки ООН. З ними дуже непросто домагатися якогось виконання рішення суду», - сказав Коротєєв.

На його думку, поки що Росія сподівається на виграш і не думає про наступні кроки. «Але якщо програє, ми зможемо почути багато нового про те, як невиконання рішення цього суду насправді буде «виконанням». Ось такий абсурд. Я б не здивувався, якби так сталося», - зазначив юрист.

Він пояснив, у чому в такому разі користь для України від цього суду. «Судове рішення покладе край суперечкам між сторонами, і навіть декларативне рішення про те, що держава порушила норми міжнародного права, все одно має велику вагу, навіть якщо його ніколи не буде виконано. Дуже часто навіть Росія, не визнаючи, що вона виконує міжнародне судове рішення, все одно його виконує. Як, наприклад, це було із рішенням арбітражу щодо Arctic Sunrise. Це рішення РФ усе-таки виконала, судно повернула власникам (йдеться про справу РФ проти активістів екологічної організації Greenpeace, які намагалися в 2012 році перешкодити російській нафтовій платформі в Баренцевому морі добувати нафту. Тоді Росія затримала всіх членів екіпажу корабля і, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу з морського права про попередні заходи, відмовлялася відпускати людей з СІЗО. Згодом таки поступилася, звільнивши людей, а після арбітражного рішення по суті справи й корабель. – «Главком»). Хоча тоді РФ навіть не брала участі в засіданні арбітражу і заявляла, що не визнає його рішення», - сказав Коротєєв.

Він зазначив, що встановлення порушень міжнародного права – це все одно дуже важливий момент у міжнародному праві. «Визнання юридичних наслідків будь-яких російських дій, що порушують міжнародне право, впливатимуть на інші країни. Адже ці інші країни у відносинах з РФ орієнтуватимуться не лише на російську риторику і гучні заяви, а й на рішення Міжнародного суду ООН», - пояснив юрист-міжнародник.

Нагадаємо, в Гаазі з 6 по 9 березня відбулися слухання у справі «Україна проти Росії».

У Путіна заявили, що Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН за позовом України.