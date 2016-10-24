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    Журналіст із Харкова помер під час відрядження до зони АТО

    • Сьогодні, 09:22
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    Журналіст харківського телеканалу також був волонтером і допомагав вимушеним переселенцям

    Харківський журналіст Микола Шлапак помер 2-го березня в лікарні Сєвєродонецька, де він був у відрядженні. 

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    Лікарі діагностували у нього інфаркт, згодом озвучили інший діагноз — розшарування аорти, передає сайт телеканалу, на якому працював журналіст.

    Шлапак — заслужений журналіст України, волонтер та військовий кореспондент. До зони АТО Микола поїхав у відрядження. Загалом він здійснив кількадесят поїздок на Донбас після початку військового конфлікту. 

    Окрім того, ще у 2014-му році в Харкові Микола Шлапак був в числі перших волонтерів, які збирали гуманітарну допомогу та роздавали її вимушеним переселенцям.

    У Харківській обласній державній телерадіокомпані, а згодом — на телеканалі ОТБ Микола Шлапак працював майже 17 років.
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