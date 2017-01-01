Журналіст Микола Семена: У Криму збиратись на масові заходи ще небезпечніше, ніж у Москві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: hromadske.ua Журналіст Микола Семена

Якщо 10–20 людей зібралися на зупинці громадського транспорту і чекають на автобус, їх можна звинуватити, що вони проводять несанкціонований мітинг

Кримський журналіст Микола Семена, обвинувачений окупантами у закликах до порушення територіальної цілісності РФ, вважає, що в окупованому Криму дуже небезпечно проводити якісь пікети чи інші громадські заходи. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, важко сказати, готові люди виходити на вулиці, оскільки кілька опитувань, які проводили росіяни, «неадекватні зовсім». «Ці організації всі підконтрольні. Проводилися телефонні опитування, а телефоном люди не можуть сказати відверто свою думку. З іншого боку, люди виявляють лояльність, аби їх не переслідували. Люди не можуть зараз виходити на протести тому, що в Росії таке законодавство. Якщо 10–20 людей зібралися на зупинці громадського транспорту і чекають на автобус, їх можна звинуватити, що вони проводять несанкціонований мітинг. За російським законодавством, можна проводити лише одиночний пікет і люди навіть не можуть стояти ближче, ніж за п’ять метрів одне від одного. Це абсурд і взагалі цілковите заперечення норм громадянського суспільства», - сказав Семена.

Якщо якісь організації звертаються до окупаційної влади Криму з проханням дозволити якийсь захід, то в більшості випадків вони отримують відмову. Дозволяється проводити лише провладні заходи, повідомив журналіст.

«Є критична маса активних людей. Коли спецслужби проводять обшуки в будинках кримських татар, біля цих будинків одразу з’являється величезна маса людей, які все це знімають на телефони і камери, викладають в інтернет. І цих людей починають переслідувати за те, що вони проводять несанкціонований мітинг: заважають проїзду громадського транспорту та порушують громадський порядок. Я думаю, у Криму збиратись і проводити якісь громадські заходи ще небезпечніше, ніж у Москві. Силовики одразу вживають заходів. Людей переслідують, забирають, судять, а суди працюють по ночах. І тут же приймають рішення посадити людину на 10 чи 15 діб», - розповів Семена.

Водночас, зазначив він, немає якоїсь критичної маси, котра може вийти (на протести. – Ред.).

Семена переконаний, що ця ситуація не вічна, як і будь-яка війна, що рано чи пізно закінчується мирним договором.

Нагадаємо, 10 травня в окупованому Криму відбулося судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени. 68-річного медійника у грудні минулого року звинуватили у закликах до порушення територіальної цілісності РФ (ч. 2 ст. 280.1. Кримінального кодексу РФ «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації») за допис «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму». Він був зроблений на сайті «Крим.Реалії». У тексті журналіст пише про те, що анексія Криму є незаконною і Україні слід докласти зусиль до повернення півострова.

Наступне засідання призначено на 22 травня. На ньому планують завершити вивчення матеріалів справи і допитати експерта ФСБ Іванову, яка давала висновок.