Журналіст розповів про те, як заступниця Гонтаревої дорого відпочила на Кіпрі

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Фото: dubinsky.pro Катерина Рожкова

Олександр Дубинський заявив, що Катерина Рожкова відпочила на Кіпрі минулої осені

Заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова дорого відпочила на Кіпрі. Про це повідомив журналіст, експерт Олександр Дубинський. Він опублікував фотографії шикарного відпочинку чиновниці. Раніше ще більш шикарний відпочинок дозволила собі голова Національного банку Валерія Гонтарева.

«Якщо Гонтарева дозволяє собі відпочити за мільйон, то її заступникам - зрозуміло - доводиться працювати. Втім, як з'ясовується, в роботі нацбанківського чиновника бувають і дуже приємні моменти. До таких, напевно, можна віднести виїзну перевірку філії ПриватБанку на Кіпрі. Яку і здійснила заступник глави НБУ Катерина Рожкова восени в минулому році», - написав Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Раніше, той же Дубинський опублікував фото сімейного відпочинку глави НБУ Валерія Гонтаревої на Мальдівах, який міг обійтися очільниці НБУ у понад мільйон гривень. Дану поїздку вона не відобразила у своїй електронній декларації. З цього приводу журналіст написав заяву в САП і НАБУ.