Журналіст Сущенко звернувся в Раду Європи: хочу бачити як дорослішає мій син

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Роман Сущенко

Лист адресовано Генсеку РЄ Торбйорну Ягланду

Незаконно затриманий в Росії український журналіст Роман Сущенко написав лист Генеральному секретарю Ради Європи Торбйорну Ягланду. Про це повідомили на сайті Постійного представництва України при РЄ.

Зазначається, що Роман написав листа безпосередньо з Лефортово, де його незаконно утримує Росія. Відповідно до правил слідчого ізолятора писати листи можна лише російською мовою, тож до Ради Європи був переданий переклад листа англійською.

«Повністю поділяючи європейські цінності, в основі яких знаходяться свобода і життя людини, я звертаюся до Вас з особистим проханням взяти участь у моїй долі. Пане Торбйорн Ягланд, мої очікування і величезне бажання бачити як дорослішає мій дев’ятирічний син Максим, виховувати його і повернутися до журналістської роботи дуже великі у цьому році», - написав Роман Сущенко.

Передаючи листа, Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба наголосив, що звільнення українських політичних в'язнів, яких Москва незаконно тримає в окупованому Криму та в Росії, має бути одним з пріоритетів Ради Європи як правозахисної організації.

Дипломат також привернув увагу до справи іншого незаконно ув'язненого Росією журналіста – Миколи Семени, який, як й інші українські політв'язні, розраховує на міжнародну підтримку у справі свого звільнення.

Як писав «Главком», 25 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою для українського журналіста Романа Сущенко.

Журналіста «Укрінформу» було затримано за підозрою в шпигунстві. У російській спецслужбі вважають, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства не підтверджують.