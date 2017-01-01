Журналіст «злив» в мережу 119 годин переговорів телеканалу CNN

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Офіс CNN

У розпорядженні Джеймса О’Кіфа перебуває ще 100 годин аудіозаписів

Американський журналіст і консервативний активіст Джеймс О’Кіф опублікував 119 годин записів переговорів колишніх і теперішніх співробітників телеканалу CNN. Записи з’явилися на його сайті Project Veritas, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Опубліковані аудіо фрагменти були таємно зроблені анонімним джерелом Джеймса О’Кіфа в штаб-квартирі телеканалу в Атланті в 2009 році. Одна з частин записів показує, що CNN спотворював дані опитування.

«Ми не знаємо всього, що записано на цих аудіо. Ми прослухали лише деяку їх частину», - заявив напередодні О’Кіф. Він також не пояснив, з чим пов’язана така тривала затримка компромату, додавши, що джерела зв’язалися з ним зовсім недавно.

На сайті активіста повідомляється, що в його розпорядженні є ще понад 100 годин аудіозаписів. Project Veritas також запропонував нагороду в розмірі десяти тисяч доларів тому, хто надасть інформацію, що викриває несумлінність ЗМІ.

«Ми будемо продовжувати робити свого роду нову еру журналістики, якій характерний злив інформації в стилі WikiLeaks», - заявив журналіст.

Агентство відзначає, що CNN відмовився від коментарів. У своєму мікроблозі Джеймс О’Кіф повідомив, що опублікована інформація дійшла до президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв «Главком», раніше Дональд Трамп назвав телеканал CNN засобом масової інформації, який випускає «фейкові новини». Керівництво Білого дому відмовляється посилати своїх представників на програми телеканалу CNN, таким чином позбавляючи один з найбільших американських телеканалів голосу адміністрації президента США Дональда Трампа в своєму ефірі.