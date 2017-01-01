Журналіста з Норвегії не пустили до Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналісту, який має акредитацію в Росії і п'ятирічну візу, заборонили в'їзд до РФ на п'ять років

Головний редактор норвезького сайту The Barents Observer Томас Нільсен напередодні спробував в'їхати в Росію, однак прикордонники повідомили йому, що журналіст не може цього зробити за міркуваннями безпеки.

Вони пояснили, що заборона введена на п'ять років, але не пояснили, з чим це пов'язано.

Нільсен їхав до Росії в складі делегації парламенту Данії. Він підкреслює, що має акредитацію в Росії і п'ятирічну візу.

Нагадаємо, у списку осіб, яким заборонений в'їзд в Білорусь та Росію, знаходиться 300 тисяч громадян України.

Усього в чорному списку знаходиться 1,7 мільйона осіб, з яких 1,5 мільйона були внесені за ініціативою Росії.

Джерело: Эхо Москвы