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    Журналіста з Норвегії не пустили до Росії

    • Сьогодні, 17:09
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    Журналісту, який має акредитацію в Росії і п'ятирічну візу, заборонили в'їзд до РФ на п'ять років

    Головний редактор норвезького сайту The Barents Observer Томас Нільсен напередодні спробував в'їхати в Росію, однак прикордонники повідомили йому, що журналіст не може цього зробити за міркуваннями безпеки.

    Вони пояснили, що заборона введена на п'ять років, але не пояснили, з чим це пов'язано.

    Нільсен їхав до Росії в складі делегації парламенту Данії. Він підкреслює, що має акредитацію в Росії і п'ятирічну візу.

    Нагадаємо, у списку осіб, яким заборонений в'їзд в Білорусь та Росію, знаходиться 300 тисяч громадян України.

    Усього в чорному списку знаходиться 1,7 мільйона осіб, з яких 1,5 мільйона були внесені за ініціативою Росії.

    Джерело: Эхо Москвы

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