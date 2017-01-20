Журналісти назвали лідерів сепаратизму в Україні

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ЗМІ назвали імена тих, кого, крім ляльководів із Кремля, в Україні вважають головними винуватцями окупації Криму і війни на сході країни

Третій рік поспіль частина Донбасу перебуває або під контролем самопроголошених сепаратистських лідерів, а Крим окупований Росією.

«Слово і Діло»назвало імена тих, кого, крім ляльководів із Кремля, в Україні вважають головними винуватцями окупації Криму і війни на сході країни.

Як пише видання, у Криму, це, серед інших, колишні депутати Верховної Ради АР Крим Сергій Аксьонов, Володимир Константинов, Костянтин Бахарєв; на півдні та сході України – колишні народні депутати України Олександр Єфремов, Ігор Марков, Олег Царьов і Вадим Колесніченко (усі – від «Партії регіонів»).

«Безпосередніми творцями самопроголошеної «ДНР» є колишній лідер харківського об’єднання «Оплот» Олександр Захарченко, екс-кандидат у народні депутати Денис Пушилін, мер міста Слов’янськ Неля Штепа. Основними дійовими особами «ЛНР» є колишній голова ринкового нагляду в Луганській обласній інспекції в справах захисту прав споживачів Ігор Плотницький та екс-водій і охоронець сина Олександра Єфремова Валерій Болотов», - пише «Слово і діло».

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