Журналісти оприлюднили схему корупційних зв’язків в «Укрзалізниці»

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Журналісти з’ясували, хто курує корупцію в «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» сформовано три корупційні управлінські вертикалі. Про це пише «БізнесЦензор» в статті «Корупційні ризики в «Укрзалізниці».

Неформальні менеджерські структури працюють безпосередньо в інтересах бізнесменів і неформальних радників. Вони оперують «тіньовими» коштами, впливають на держзакупівлі «Укрзалізниці», курують розподіл вагонів та інше. У неформальні вертикалі входять члени правління, начальники філій і дирекцій.

«Загалом менеджерська структура на УЗ концентрується в 4 гілках. Перша - офіційна команда голови правління Войцеха Балчуна, який завів в правління чотирьох поляків. Інші три так чи інакше пов'язані з президентом Петром Порошенком. Офіційний вплив на УЗ має профільний віце-прем'єр Володимир Кістіон - креатура голови Уряду Володимира Гройсмана, який поки що входить в команду Порошенко. Менш легалізований, але інституційно обґрунтований вплив має Ярослав Дубневич - голова профільного комітету у Верховній Раді, народний депутат від президентської фракції БПП. Остання гілка зав'язана на Станіслава Лєснікова, якого пов'язують з Адміністрацією президента. Його вплив на УЗ ніяк інституційно не закріплений», - пише «БізнесЦензор».

Зазначається, що підприємства братів Ярослава і Богдана Дубневичів є великими постачальниками запчастин для залізничного господарства. Їхні інтереси в «Укрзалізниці» представляє член правління УЗ Сергій Михальчук, призначенню якого сприяв голова транспортного комітету.

«Завдяки Михальчуку, Дубневичі мають змогу і далі продавати УЗ запчастини, необхідність яких міністр інфраструктури Володимир Омелян ставить під сумнів. За його словами орієнтовна вартість закупівель в компаній Дубневичів в 2016 році склала близько мільярда гривень. За штатним розписом Михальчук контролює департамент матеріально-технічного забезпечення, будівельний департамент та Центр управління промисловістю. Саме в його сфері відповідальності знаходяться закупівлі УЗ», - підкреслює видання.

Також в «Укрзалізниці» сформована вертикаль впливу «загадкового громадянина РФ Станіслава Лєснікова», про якого в інтерв'ю виданню розповідав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Інтереси Лєснікова в УЗ впроваджує Сергій Шут, якого було призначено радником голови правління УЗ ще за минулого керівника - Олександра Завгороднього. Шут є бізнес-партнером Олександра Матковського – двоюрідного брата Владислава Каськіва, що за часів Віктора Януковича очолював Держагентство з інвестицій та управління нацпроектами. Шут добився призначення людей з колишнього оточення Каськіва заступниками по реформуванню на всіх шести українських залізницях. Одного з них в листопаді 2016 року на конкурсі було обрано державним секретарем Мінінфраструктури. Це Андрій Галущак, який за протекцією Шута був заступником по реформуванню голови Львівської залізниці», - йдеться у статті.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури України Володимир Омелян оцінив обсяг коштів, залучених в корупційні потоки на «Укрзалізниці» в останні роки, приблизно 500 млн дол. на рік.