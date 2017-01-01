Журналісти показали автівки, якими користуються співробітники СБУ (фото)

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Фото Радіо Свобода

На автівках вартістю в десятки тисяч доларів їздять працівники Служби безпеки, офіційна зарплата яких становить від 8 до 30 тисяч гривень на місяць

Журналісти зафіксували автівки, якими користуються працівники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та проаналізували вартість цих транспортних засобів. Виявилось, що вартість цих авто не відповідає рівню доходів їх власників, йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

Про тиск з боку цього управління заявляли й активісти-антикорупціонери. За їхніми словами, працівники СБУ нібито дискредитують міжнародні організації, намагаються вплинути на розподіл бюджетних коштів і викинути окремі препарати з номенклатур Міністерства охорони здоров'я.

Враховуючи напрямок роботи економічного управління СБУ та водночас недоступність для українців декларацій його працівників, така діяльність може створювати значні корупційні ризики.

Кілька днів камера фіксувала, як щоранку на парковку заїжджає Lexus, а його водій щоразу заходить в управління. Коли ж водій помічає знімальну групу з камерою, вирішує не виходити з авто, згодом тікає. Пізніше водій повертається до управління уже пішки з товаришем, вдає, що автомобілем Lexus не користується, та мовчки заходить до приміщення.

Ще одного чоловіка, який їздить на BMW вартістю близько 60 тисяч доларів, знімальна група програми бачила біля управління кілька разів – рано вранці, опівдні і ввечері. В один із днів він у гарному настрої в компанії іншого заносив у будівлю кілька пакетів із продуктами. На питання журналістів він відповів, що не є співробітником управління, а ходить туди на допити.

При цьому номерні знаки цього автомобіля відсутні у реєстрах правоохоронців, що може свідчити про те, що це оперативні номери, які часто використовують спецслужбовці.

Серед автівок, які постійно можна бачити біля управління, – Volkswagen Tоuareg вартістю близько 50 тисяч доларів. Журналісти зазначають, що водій – Дмитро Беззубенко, один із заступників начальника управління.

Чоловік на Acura орієнтовною вартістю 25 тисяч доларів паркується та впевнено заходить до будівлі. За даними джерел програми, це авто зареєстроване на зареєстровану в Криму Тетяну Крисько. Машину вона придбала у 2015 році та вписала у користування 32-річного Віталія Криська. У російських ЗМІ є згадка про Романа Григоровича Криська, який зареєстрований за тією самою адресою, що й Віталій Григоворич Крисько. Та служить в СБУ.

Позашляховиком Toyota Land Cruiser приблизною вартістю 60 тисяч доларів, який приїзджає зранку і стоїть на парковці до вечора, користується, ймовірно, заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Дмитро Бузницький.

Ще одне авто BMW GT вартістю близько 40 тисяч доларів, як з’ясувалося, належить викладачу Кам’янець-Подільського індустріального коледжу Володимиру Бурлюку, але їздить на ній особа на ім’я Олексій. Він відмовився визнати, що є співробітником СБУ.

Ще один співробітник СБУ Юрій Борейчук, як з’ясувалося, їздить на автомобілі Toyota Land Cruiser, вартість моделі якого становить близько 70 тисяч доларів.

Варто додати, що офіційна зарплата працівників СБУ цього управління становить від 8 до 30 тисяч гривень на місяць

Як повідомлялось, перед виходом сюжету співробітники СБУ застерегли журналістів від видачі матеріалу в ефір, навівши кілька статей законів, які нібито будуть порушені у разі оприлюднення сюжету.