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    Журналісти потрапили під обстріл, знімаючи новий маєток Ахметова під Києвом

    • Сьогодні, 07:46
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    На найдорожчій землі в Київщині ведеться масштабне будівництво

    Журналісти програми «Слідство.Інфо», потрапили під обстріл, знімаючи новий маєток олігарха Ріната Ахметова під Києвом.

    Як зауважують журналісти, очевидно, що справи у Ахметова ідуть добре, адже на дуже дорогому клапті землі Київщини, де і стоїть маєток, триває будівництво.

    «Влада каже про «деолігархізацію»? Подивіться на це відео. На найдорожчій землі в Київщині ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії «Мета-Капітал», що контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки», – коментують відео журналісти.

    Зазначається, що під час зйомок цього відео, невідомі обстріляли знімальну групу Слідства.Інфо. Більше подробиць кореспонденти обіцяють розповісти трохи згодом.

    Як відомо, журналіст Максим Опанасенко повідомив, що у п'ятницю під селищем Плюти Київської області невідомі обстріляли авто із ним і іншим журналістом програми «Слідство.Інфо» Кирилом Шапарем. 

    ЗМІ земля Рінат Ахметов будівництво обстріл
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