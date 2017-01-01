Журналісти потрапили під обстріл, знімаючи новий маєток Ахметова під Києвом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На найдорожчій землі в Київщині ведеться масштабне будівництво

Журналісти програми «Слідство.Інфо», потрапили під обстріл, знімаючи новий маєток олігарха Ріната Ахметова під Києвом.

Як зауважують журналісти, очевидно, що справи у Ахметова ідуть добре, адже на дуже дорогому клапті землі Київщини, де і стоїть маєток, триває будівництво.

«Влада каже про «деолігархізацію»? Подивіться на це відео. На найдорожчій землі в Київщині ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії «Мета-Капітал», що контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки», – коментують відео журналісти.

Зазначається, що під час зйомок цього відео, невідомі обстріляли знімальну групу Слідства.Інфо. Більше подробиць кореспонденти обіцяють розповісти трохи згодом.

Як відомо, журналіст Максим Опанасенко повідомив, що у п'ятницю під селищем Плюти Київської області невідомі обстріляли авто із ним і іншим журналістом програми «Слідство.Інфо» Кирилом Шапарем.