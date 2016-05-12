Журналісти несанкціоновано знімали режимний об’єкт, - Міноборони

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Журналісти здійснювали несанкціоновану відеозйомку військового режимного об’єкту за допомогою дрону

Знімальну групу було затримано поблизу одного з військових об’єктів Збройних Сил України

Журналісти вітчизняного телевізійного каналу здійснювали несанкціоновану відеозйомку військового режимного об’єкту за допомогою дрону.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«Сьогодні, 24 квітня, поблизу одного з військових об’єктів Збройних Сил України черговою вартою було затримано знімальну групу вітчизняного телевізійного каналу, яка здійснювала несанкціоновану відеозйомку за допомогою безпілотного літального апарату типу «квадрокоптер». На місце події було невідкладно викликано представників Національної поліції, Служби безпеки України та передано їм затриманих осіб», — йдеться у повідомленні.

Триває з’ясування обставин здійснення несанкціонованої відеозйомки військового режимного об’єкту.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області Служба безпеки України разом з працівниками поліції проводить перевірку знімальної групи каналу ZIK, яка перебуває біля селища Оржів у відрядженні з редакційним завданням.