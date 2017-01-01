Журналісти з’ясували обставини трагедії самогубці, яка викинула сина і котів з вікна у Києві

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За фактом пригоди відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство»

Журналісти розшукали сусідів загиблої на вулиці Срібнокільській киянки, яка 12 лютого влаштувала самогубство, викинувши з вікна багатоповерхівки дитину і котів.

Про це повідомляє ТСН.

Сусіди кажуть, що у квартирі померлої постійно влаштовували гулянки.

30-річна жінка жила з чоловіком, вони часом сварилися, випивали. Та, за чутками, жінка ходила до психолога. А загалом була спокійною та привітною. У чоловіка були проблеми з роботою.

«Я прокинувся від пекельного крику дитини «мамо, не треба», «мамо, не треба». Постійно гулянки і п'янки і одна за одною. Це жах, там дитина, вона там малесенька така», – розповів сусід.

За фактом пригоди відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Всі обставини трагедії наразі встановлює слідство.

У соцмережі журналісти розшукали сторінку жінки, яка напередодні викинула з вікна сина і стрибнула сама. Сусіди підтвердили, що ця молода та усміхнена жінка на світлині і є загиблою.

Останній статус, який жінка розмістила на сторінці: «Випадок – найвидатніший романіст у світі».

Є інформація, що працювала вона помічницею судді у Верховному суді України.

Зазначимо, що 12 лютого у Дарницькому районі міста Києва на вулиці Срібнокільська, 12 жінка з вікна сьомого поверху викинула свою дитину, потім котів, а після вистрибнула й сама.

Трирічний Іван, якого вранці 12 лютого викинула із вікна сьомого поверху матір, помер у реанімації 7-ї київської лікарні.