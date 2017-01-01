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    Журналісти з’ясували обставини трагедії самогубці, яка викинула сина і котів з вікна у Києві

    • Сьогодні, 16:16
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    За фактом пригоди відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство»

    Журналісти розшукали сусідів загиблої на вулиці Срібнокільській киянки, яка 12 лютого влаштувала самогубство, викинувши з вікна багатоповерхівки дитину і котів.

    Про це повідомляє ТСН.

    Сусіди кажуть, що у квартирі померлої постійно влаштовували гулянки.

    30-річна жінка жила з чоловіком, вони часом сварилися, випивали. Та, за чутками, жінка ходила до психолога. А загалом була спокійною та привітною. У чоловіка були проблеми з роботою.

    «Я прокинувся від пекельного крику дитини «мамо, не треба», «мамо, не треба». Постійно гулянки і п'янки і одна за одною. Це жах, там дитина, вона там малесенька така», – розповів сусід.

    За фактом пригоди відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Всі обставини трагедії наразі встановлює слідство.

    У соцмережі журналісти розшукали сторінку жінки, яка напередодні викинула з вікна сина і стрибнула сама. Сусіди підтвердили, що ця молода та усміхнена жінка на світлині і є загиблою.

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    Журналісти з’ясували обставини трагедії самогубці, яка викинула сина і котів з вікна у Києві
    Журналісти з’ясували обставини трагедії самогубці, яка викинула сина і котів з вікна у Києві
    Журналісти з’ясували обставини трагедії самогубці, яка викинула сина і котів з вікна у Києві
    Журналісти з’ясували обставини трагедії самогубці, яка викинула сина і котів з вікна у Києві

    Останній статус, який жінка розмістила на сторінці: «Випадок – найвидатніший романіст у світі».

    Є інформація, що працювала вона помічницею судді у Верховному суді України.

    Зазначимо, що 12 лютого у Дарницькому районі міста Києва на вулиці Срібнокільська, 12 жінка з вікна сьомого поверху викинула свою дитину, потім котів, а після вистрибнула й сама.

    Трирічний Іван, якого вранці 12 лютого викинула із вікна сьомого поверху матір, помер у реанімації 7-ї київської лікарні.

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