Зі Львова нарешті вивезли половину сміття

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Робота триватиме до повного очищення Львова від твердих побутових відходів

Станом на ранок п’ятниці, 27 січня, у Львові прибрано 184 контейнерних майданчиків ТПВ, що становить 47,6% від усієї кількості засмічених.

Про це заявив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, повідомляє офіційний сайт ЛОДА.

«Усі переповнені контейнерні майданчики міста Львова плануємо очистити до неділі», – сказав Романчук.

За словами посадовця, робота з вивезення ТПВ триватиме до повного очищення Львова від сміття.

Романчук також зазначив, що Львову уже передано підписані договори з органами місцевого самоврядування, на полігони яких здійснюється вивезення ТПВ з обласного центру.

Учора повідомлялося, що з усіх районів Львова почали вивозити сміття.

Проблеми з вивезенням сміття зі Львова виникли після того, як 29 травня у селі Великі Грибовичі Жовківського району, на території сміттєзвалища, виникла пожежа.

На сміттєзвалищі стався обвал твердих побутових відходів, внаслідок чого під завалами опинилося троє рятувальників.

31 травня знайшли два тіла під завалами. Один з них виявився депутатом Жовківської міськради.

Пізно ввечері 31 травня на полігоні в Грибовичах знайшли тіло третього працівника управління ДСНС України у Львівській області.

На початку червня сміттєзвалище під Львовом закрили назавжди через трагедію.