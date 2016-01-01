Зі східного Алеппо евакуювали 19 тисяч людей — ООН

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Міжнародні спостерігачі стежать за процесом евакуації, організатором якого виступає сирійський уряд

До ранку 20 грудня було евакуйовано близько 19 тисяч людей з районів східного Алеппо у Сирії, де зберігаються останні осередки сил повстанців.

Про це повідомляє центр новин ООН.

Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН, міжнародні спостерігачі стежать за процесом евакуації, організатором якого виступає сирійський уряд.

Представники ООН перебувають на контрольно-пропускному пункті Рамуссен на межі між позиціями повстанців і проурядових військ в Алеппо.