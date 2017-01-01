  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Зірка серіалу «Секс і місто» стала послом доброї волі ООН

    • Сьогодні, 23:24
    • Розсилка
    Актриса Крістін Девіс
    Актриса Крістін Девіс

    Крістін Девіс опікуватиметься біженцями

    Відома американська актриса Крістін Девіс, зірка серіалу «Секс і місто», призначена послом доброї волі управління верховного комісара ООН у справах біженців.

    Про це йдеться на сайті організації.

    Співпраця Девіс з управлінням розпочалася в 2014 році, коли вона відвідала Північну область Уганди й Демократичну Республіку Конго.

    Актриса також сприяла збиранню коштів для жінок, які стали жертвами сексуального насилля в Конго.

    Нещодавно Девіс зустрілася з сім'ями біженців, які зараз перебувають у американських штатах Кентуккі й Пенсільванія.

    До слова, нещодавно данського актора Ніколая Костер-Вальдау, який виконав роль Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів», було призначено послом доброї волі Програми розвитку ООН.

    Читайте також
    ООН посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ