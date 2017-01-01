Зірка серіалу «Секс і місто» стала послом доброї волі ООН

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Актриса Крістін Девіс

Крістін Девіс опікуватиметься біженцями

Відома американська актриса Крістін Девіс, зірка серіалу «Секс і місто», призначена послом доброї волі управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це йдеться на сайті організації.

Співпраця Девіс з управлінням розпочалася в 2014 році, коли вона відвідала Північну область Уганди й Демократичну Республіку Конго.

Актриса також сприяла збиранню коштів для жінок, які стали жертвами сексуального насилля в Конго.

Нещодавно Девіс зустрілася з сім'ями біженців, які зараз перебувають у американських штатах Кентуккі й Пенсільванія.

До слова, нещодавно данського актора Ніколая Костер-Вальдау, який виконав роль Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів», було призначено послом доброї волі Програми розвитку ООН.