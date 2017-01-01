Зіткнення потягів у Москві: кількість потраждалих зросла до 50 людей

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Наслідки зіткнення

Серед постраждалих є іноземці

Після зіткнення пасажирського поїзда і електрички в Москві за медичною допомогою, за останніми даними, звернулися 50 осіб.

Про це повідомили у прес-службі компанії «Російські залізничні дороги». Потяги зіткнулися через людину, яка опинилася на залізничних шляхах.

«В результаті зіткнення з рейок зійшли два вагони електрички і секція локомотива пасажирського поїзда, рух на ділянці тимчасово призупинено», - йдеться у повідомленні РЗД.

Глава МНС Росії, який прибув на місце події, повідомив журналістам, що серед постраждалих є іноземці.

Раніше в повідомлялося про 23 постраждалих, з яких 11 були госпіталізовані, в числі яких одна дитина.

Нагадаємо, на в суботу пізно ввечері на заході Москви зіштовхнулися потяг «Москва – Брест» і приміська електричка. За попередньою інформацією, машиніст одного з потягів застосував екстрене гальмування.

На місце аварії були спрямовані фахівці МНС Росії зі спеціальним обладнанням для проведення аварійних робіт і відновлення руху.

Понад 170 осіб залучено до ліквідації наслідків аварії.