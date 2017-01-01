З’їзд суддів обрав двох членів Вищої ради правосуддя

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Новообрані члени ради правосуддя завтра зранку на з’їзді матимуть прийняти присягу членів Вищої ради правосуддя

Позачерговий з’їзд суддів обрав Худика Миколу Павловича та Шапрана Віктора Валентиновича членам Вищої ради правосуддя.

Новообрані члени ради правосуддя завтра зранку на з’їзді матимуть прийняти присягу членів Вищої ради правосуддя. Також з’їзд завтра обере ще чотирьох членів у Вищу раду правосуддя.

За даними руху «Чесно», Віктор Шапран у 1993 році закінчив Харківський інститут внутрішніх справ. Кар’єру судді розпочав у 1998 році до і Харківського районного суду м. Києва. З 2008 року – суддя Київського апеляційного господарського суду. До початку кар’єри судді мав досвід роботи міліціонера та слідчого.

Відповідно до даних декларації родинних зв’язків, син судді – прокурор Київської місцевої прокуратури №2, двоюрідний брат – старший слідчий у Київській області, племінник – помічник судді в Новоград- Волинському, а чоловік сестри – депутат Середгьодержнянської районної ради.

За даними «Чесно», Микола Худик закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка у 1993 році. Кар’єру судді розпочав у 1999 році у Кам’янець-Подільському міському суді Хмельницької області. У 2010 році був обраний на посаду судді апеляційного суду міста Києва.

До початку кар’єри судді був у 1990 році обраний депутатом Галицької районної ради Львова, був юридичним консультантом приватної фірми «РСТ», працював на посаді стажиста у суді, а також юридичного консультанта виконавчого комітету Кам’янсько-Подільської міської ради.

Наразі Вища рада правосуддя складається з 15 членів. З'їзд суддів 15 березня має обрати ще 4-ох членів до Вищої ради правосуддя, яка має складатися з 21 особи. Тоді буде сформовано остаточний склад Вищої ради правосуддя.

Джерело: Громадське