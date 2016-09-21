Злочевський, Ахметов, Коломойський платять до бюджету більше за всіх – журнал «Бізнес»

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Десять бізнесменів формують понад 13% усього бюджету країни

Видання «Бізнес» опублікувало дослідження, присвячене найбільшим приватним платникам податків України. За даними журналу, перше місце посів Ігор Коломойський, далі йдуть Ринат Ахметов, Геннадій Буткевич, В'ячеслав Богуслаєв і Микола Злочевський.

Видання проводило підрахунок на основі даних Державної фіскальної служби України - топ-100 найбільших платників податків України за сумою сплати податкових платежів до Зведеного бюджету України на 1 жовтня 2016 року.

«Ця сотня компаній формує майже половину всіх доходів українського бюджету: 161,5 млрд грн з 367,1 млрд грн. Якщо виключити державний сектор і міжнародні компанії, на частку приватного українського бізнесу припадає третина надходжень до бюджету - 49,4 млрд грн. Податковими мільярдерами стали: Ігор Коломойський, Ринат Ахметов, Геннадій Буткевич, В'ячеслав Богуслаєв, Микола Злочевський, Наталія Бондарева, Олександр і Галина Гереги, Олександр Слободян. Всього ж десять перерахованих бізнесменів формують понад 13% всього бюджету країни», - пише «Бізнес».

Таким чином, за даними дослідження журналу «Бізнес», із сотні найбільших платників податків України компанії Миколи Злочевського сплатили до бюджету близько 1,62 млрд грн (за підсумками січня-вересня 2016 року) або 3,3% всіх надходжень серед приватних власників українських компаній.

Всього ж за останні два роки компаніями Burisma Group в бюджети всіх рівнів було сплачено близько 6 млрд грн. Компанії Burisma Group традиційно входять до числа найбільших платників податків України.

«Мені приємно, що діяльність Burisma і вплив на формування дохідної частини державного бюджету було відзначено в дослідженні. Burisma видобуває мільярди газу, платить мільярди в бюджет і інвестує мільярди у виробництво. Цієї ж стратегії ми плануємо дотримуватися і надалі», - прокоментував президент Burisma Group Микола Злочевський.