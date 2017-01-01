Злочевський взяв на роботу представника республіканців

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Джозеф Кофер Блек

Генерал ЦРУ на службі у Burisma Group

Burisma Group оголосила про розширення Ради директорів і входження до її складу екс-керівника Антитерористичного Центру ЦРУ (1999-2002) і посла з особливих доручень по боротьбі з тероризмом Джозефа Кофера Блека.

На своїй позиції Блек займатиметься питаннями безпеки і стратегічного розвитку Burisma Group, йдеться в офіційному повідомленні компанії, інформує «ДС».

Це далеко не перше політичне призначення в компанії Миколи Злочевського. У раді директорів значаться колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський та син попереднього віце-президента США Хантер Байден. Зі зміною влади в США і приходом нового президента Дональда Трампа, Злочевський намагається збалансувати інтереси Burisma Group як у демократичному, так і в республіканському таборі американського політичного істеблішменту.

Демократичне «крило» в компанії представлено Хантером Байденом, сином віце-президента США в Адміністрації Барака Обами - Джозефа Байдена. Після поразки Хілларі Клінтон в останній президентській кампанії Джо Байден залишається найбільш рейтинговим демократом і може брати участь у виборах президента США в 2020 році.

Джозеф Кофер Блек, в свою чергу, зможе вибудувати діалог з функціонерами Республіканської партії і нинішнім кабінетом президента США Дональда Трампа. Саме Кофера Блека Трамп хотів бачити на посаді директора Центрального розвідувального управління США.

Джозеф Кофер Блек є визнаним експертом у сфері боротьби з міжнародним тероризмом, кібербезпеки, національної безпеки і міжнародних відносин. На держслужбі Блек також був старшим радником із закордонних справ одного з учасників президентських перегонів в США в 2012 році - Мітта Ромні.