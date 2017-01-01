Злочевський знайшов впливових «адвокатів» у США

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Фото АР Тепер у Злочевського свої люди в Білому домі?

Atlantic Council захистить інтереси Burisma Злочевського

Найбільша газовидобувна компанія України Burisma Group домовилася з Atlantic Council про співпрацю. Про це група повідомила на своєму сайті.

Atlantic Council (Атлантична рада США) є однією з найбільш впливових неурядових організацій, близьких до Білого дому і таких, що визначають політику США. Угода з ними свідчить про нових партнерів і захисників Burisma в оточенні новообраного президента Дональда Трампа.

Не випадково співпрацею з Україною, заходами і програмами безпосередньо з Burisma Group буде опікуватись посол США в Україні (2003-2006) і директор Dinu Patriciu Eurasia Center (структура при Atlantic Council) Джон Гербст. Гербст - авторитетний дипломат, який досі зберігає вплив в американському посольстві в Україні.

За словами Джона Гербста, підтримка і співпраця з Burisma дозволять Atlantic Council розширити діяльність з розробки програм в Україні і створити нові платформи для обговорення важливих і актуальних питань. Не випадково заява про співпрацю Atlantic Council і Burisma Group з'явилася напередодні роботи нової Адміністрації президента США Дональда Трампа. На думку експертів, це дозволить більш ефективно реалізовувати нові спільні проекти в енергетичній галузі та заручитися підтримкою однієї з найбільш авторитетних і впливових організацій США.

Угода між Burisma і Atlantic Council стала можливою після зняття всіх звинувачень з компаній Burisma Group і її власника Миколи Злочевського. Про це 12 січня заявила компанія. Раніше Генеральна прокуратура України підтвердила відсутність претензій до компанії. «В бюджет України сплачено рекордну суму недоплачених податків і штрафів - 180 млн грн», - заявив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, коментуючи завершення перевірок і закриття всіх справ проти Burisma і Злочевського. Всього ж за останні два роки Burisma сплатила близько 6 млрд грн до бюджетів всіх рівнів, компанії групи входять до числа найбільших платників податків України.

Нові партнери компанії - Atlantic Council - за підтримки Burisma намір розробляти і розвивати програми трансатлантичних відносин з енергобезпеки Європи і світу.

За словами Миколи Злочевського, президента Burisma Group, Atlantic Council відіграє ключову роль в Україні в побудові трансатлантичних відносин, демократії та енергетичної безпеки. «Посол Гербст був і залишається адвокатом України, і Burisma рада мати можливість підтримувати роботу посла і Atlantic Council», - прокоментував Микола Злочевський.

Atlantic Council (Атлантична рада США) - найбільший американський неурядовий аналітичний центр в галузі міжнародних відносин атлантичного співтовариства зі штаб-квартирою у Вашингтоні, керує десятьма регіональними центрами і функціональними программами щодо питань міжнародної безпеки і глобального економічного розвитку.

Burisma Group - незалежна газовидобувна компанія з активами в Україні, Італії та Казахстані. Компанія, яка почала роботу в 2002 році, сьогодні є найбільшим приватним газовидобувачем України з річним обсягом виробництва близько 1,5 млрд кубометрів газу і часткою ринку в 30%. Основними напрямками діяльності Групи Burisma є розвідка і виробництво, сервіс, геотермальна енергетика. У планах компанії - наростити видобуток природного газу в Україні до 2 млрд кубометрів в 2017 році.