Злочин за Достоєвським: на Донеччині чоловік убив літню жінку через борги

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Чоловік пішов на злочин, аби не повертати борг пенсіонерці, яка була місцевим лихварем

Буквально кілька днів тому в невеликому містечку Родинське на Донбасі у власній квартирі з численними ножовими пораненнями було знайдено труп жінки 1944 року народження народження. Про це повідомив голова Нацполіції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

За словами правоохоронця, жінка мешкала сама, отримувала гідну пенсію, на депозитному рахунку був досить значний грошовий внесок, з якого вона мала відсотки. Жінка була звичайним лихварем – позичала людям гроші. Основною версією слідства стала версія вбивства, скоєного особою з тих, кому було відомо про лихварську діяльність потерпілої, з метою заволодіння грошима. Через три дня правоохоронці встановили особу злочинця.

Виявилося, що практично все сталося за сюжетом романа Достоєвського «Злочин і кара»: мешканець будинку, в якому жила потерпіла, працював таксистом, опинився в скрутному фінансовому становищі. Під постійним пресингом своєї дружини у фінансовому питанні вирішив скоїти вбивство літньої жінки, щоб не повертати борг. Купив рукавички, взяв ножа, вбив жінку і забрав її гроші. Сума, з його слів, виявилася «досить мізерною».

За «зароблені» на крові гроші одразу ж придбав два телефони і віддав борг іншому кредитору. Продовжив жити далі в цьому будинку, де в одній з квартир залишив труп, але недовго.

Наразі чоловіка затримано. Сьогодні відбудеться засідання суду про обрання йому запобіжного заходу.