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    Злочинну групу, що скоювала розбійні напади, затримали на Запоріжжі

    • Сьогодні, 07:47
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    Зловмисники «спеціалізувалися» на розбійних нападах на валютників

    Працівники карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ліквідували організовану злочинну групу, котра «спеціалізувалася» на розбійних нападах на валютників.

    15 квітня співробітниками карного розшуку та спецпідрозділу поліції ГУНП в Запорізькій області було затримано під час скоєння чергового розбійного нападу членів організованої злочинної групи, котрі «полювали» на приватних підприємців, пов’язаних з обміном валют.

    Розпочато кримінальні провадження за ознаками ст.15, ст. 115 (Замах на вбивство) та ч.4. ст. 187 (Розбій) Кримінального Кодексу України.

    Подробиці резонансного затримання буде повідомлено на брифінгу начальника ГУНП в Запорізькій області Олега Золотоноші 18 квітня об 11.00 за адресою: вул. Матросова, 29.

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