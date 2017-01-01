Зловмисник, видавши себе за військового, вимагав від мешканки Бахмута 160 тис гривень

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Правоохоронці затримали рекетира під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 60 тисяч гривень

Зловмисника, який вимагав у людей гроші, погрожуючи їм фізичною розправою, затримала на Донеччині Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Зокрема, здирник, видаючи себе за бійця одного з добровольчих батальйонів, вимагав від мешканки Бахмута 160 тисяч гривень. У разі відмови він погрожував її побити, а чоловіка притягнути до кримінальної відповідальності за нібито співпрацю з терористами. Правоохоронці затримали рекетира під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 60 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.