ЗМІ: 80% заробітчан планують повернутися в Україну

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Фото: iPress.ua

Більшість мігрантів повертається в Україну вже через 6-12 місяців

80% заробітчан шукають сезонну або короткострокову роботу. Лише 15% готові залишитися за кордоном і розглядають пропозиції по довгостроковому працевлаштуванні.

Про це пише Gazeta.ua з посиланням на дані дослідження Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

«Більшість мігрантів повертається на Батьківщину вже через 6-12 місяців. Ті, хто працює за кордоном на постійній основі, готові повернутися відразу ж після того, як в Україні стабілізується соціальна і економічна ситуація. Держава має поміркувати над вирішенням проблемних питань, забезпечити підтримку мігрантів на ділі, а не на словах. Інакше заробітчани дедалі частіше будуть замислюватися про те, щоб залишити Україну назавжди. А ось цього допустити ні в якому разі не можна», - каже президент Всеукраїнської асоціації компаній по міжнародному працевлаштуванню Василь Воскобійник.

Нагадаємо, за результатами дослідження Міжнародної організації з міграції, закордонні заощадження за 2014 рік українських трудових мігрантів становлять 4 мільярди доларів США. Понад 60% українців, які працюють за кордоном, хотіли б повернутися додому і вкласти свої гроші у розвиток рідної країни.

Згідно з даними групи «Рейтинг», до цього часу 36% опитаних заробітчан виїжджали на роботу у Польщу, по 5% працювали у Чехії та Німеччині, 3% - в Італії, решта – в інших країнах, переважно, Західної Європи. 29% респондентів відмовились відповідати на це запитання. У Росії працювали близько чверті опитаних заробітчан, але тепер в Росію готові їхати лише 6%, решта хотіли б працювати у Німеччині та Польщі, інших країнах ЄС.

Майже кожен другий заробітчанин займається або будівництвом, або ремонтом. Близько 23% працюють на сільськогосподарських роботах, ще 10% на роботах по дому, по 3% мали досвід роботи в IT, догляді за дітьми, ресторанному бізнесі (кухарі, офіціанти, прибирання).

Третина українських заробітчан працювали за кордоном офіційно, дві третини - не офіційно. При цьому, кожен п’ятий стикався з фактами шахрайства при оформленні офіційних документів для працевлаштування за кордоном.