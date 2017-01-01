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    ЗМІ: Ахметова допитали в Антикорупційному бюро

    • Сьогодні, 18:20
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    За даними ЗМІ, олігарха допитали у справі про «плівки Онищенка»

    Національне антикорупційне бюро (НАБУ) допитало бізнесмена, власника компанії System Capital Management Ріната Ахметова по кримінальній справі, пов'язаній з оприлюдненням записів депутата-втікача Олександра Онищенка.

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    Про це «Українським новинам» повідомило джерело в НАБУ.

    «Сьогодні був на допиті Ахметов», - сказав співрозмовник видання.

    За його словами, олігарха  допитали як свідка у справі про так звані записи Онищенка.

    Прес-служба НАБУ підтвердила інформацію про допит Ахметова.

    Як повідомлялося, глава САП Назар Холодницький стверджує, що депутат-утікач Олександр Онищенко під час допиту щодо його записів не надав конкретних фактів.

    Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що осіб, які фігурують у записах на «других плівках Онищенка», буде найближчим часом викликано на допит.

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