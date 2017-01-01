ЗМІ: Ахметова допитали в Антикорупційному бюро
- Сьогодні, 18:20
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За даними ЗМІ, олігарха допитали у справі про «плівки Онищенка»
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) допитало бізнесмена, власника компанії System Capital Management Ріната Ахметова по кримінальній справі, пов'язаній з оприлюдненням записів депутата-втікача Олександра Онищенка.
Про це «Українським новинам» повідомило джерело в НАБУ.
«Сьогодні був на допиті Ахметов», - сказав співрозмовник видання.
За його словами, олігарха допитали як свідка у справі про так звані записи Онищенка.
Прес-служба НАБУ підтвердила інформацію про допит Ахметова.
Як повідомлялося, глава САП Назар Холодницький стверджує, що депутат-утікач Олександр Онищенко під час допиту щодо його записів не надав конкретних фактів.
Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що осіб, які фігурують у записах на «других плівках Онищенка», буде найближчим часом викликано на допит.