ЗМІ: Асфальт у Харкові зійшов разом зі снігом. Тепер фірми Кернеса отримають мільйони на ремонт доріг

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Харків отримав славу мегаполісу з найгіршими дорогами в Україні

Фірми, наближені до харківського міського голови Геннадія Кернеса, отримують мільйони на ремонт доріг у місті, лише за минулий рік було витрачено рекордну суму – понад 700 млн грн. Про це повідомляє видання KHARKIV Today, з посиланням на Харківський антикорупційний центр.

В той же час Харків отримав славу мегаполісу з найгіршими дорогами в Україні.

«Незмінний фаворит торгів міськради – фірма «Паркінг+». Ще в 2015 році Антимонопольний комітет зловив цю компанію на змові з іншими компаніями під час участі в тендері на проведення капремонтів доріг у Харкові. Ціна питання тоді складала 81 млн грн, антимонопольщики оштрафували «Паркінг+» на півмільйона, проте Апеляційний господарський суд відмінив це рішення», - пише в своєму розслідуванні журналіст Олена Павленко.

В той же час «Паркінг+» продовжує брати участь у тендерах на ремонт доріг – і вигравати їх. За минулий рік фірма отримала більше сотні мільйона гривень на ремонт доріг.

«Така популярність будівельної компанії не дивує, якщо знати, що до 2010 року її директором і співзасновником був Володимир Чумаков, який з того ж 2010-го і понині очолює міський Департамент будівництва і дорожнього господарства. Ще один частий переможець тендерів міськради – ДБК «Уровень», серед бенефіціаріїв якої значиться компанія «Фінекс-Капітал»», - розповідає видання.

Зазначимо, що торік мер Геннадій Кернес задекларував 10 млн грн дивідендів, які він отримав від цієї компанії. Не обходять увагою із замовленнями на внутрішньоквартальні ремонти і «Спецбуд-3», якими керує депутат міськради від «Відродження» Віталій Ганжа.

Нагадаємо, що за роки, коли наближені до Кернеса отримували мільярди з міського бюджету, Харків придбав славу мегаполісу з найгіршими дорогами в Україні. До речі, сайти першої столиці стверджують, що асфальтовий завод є в самого Кернеса. На сайті міськради зареєстровано одразу декілька петицій з проханням відремонтувати дороги, а в місцевих ЗМІ раз у раз з'являються новини про фургони, вантажівки, сміттєвози, машини з питною водою, перевізники хліба, горіхів і навіть інкасаторські автомобілі, що провалилися під асфальт.

Нагадаємо, що не так давно відомий харківський блогер Олександр Костенко, коментуючи плити граніту, що роздулися на Харківській набережній і відвалилися прямо на пішохідну частину і береговий схил, назвав Геннадія Кернеса мером ширвжитку, а популярна письменниця та піарник Анна Гін запропонувала заснувати щорічне свято «Прощання з асфальтом».

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Джерело: Еспресо ТВ