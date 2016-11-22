ЗМІ: «Ашан» купує мережу «Караван»

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Гіпермаркет «Караван»

Джерела повідомляють, що угода ще не закрита, але близька до завершення

Незабаром мережа «Караван» може перейти в управління українського підрозділу французького холдингу «Ашан». Цю інформацію RAU підтвердили джерела в мережі «Ашан», кілька консультантів з торгової нерухомості, а також представники компаній, що працюють з гіпермаркетами «Караван».

Угода ще не закрита, але близька до завершення.

Офіційного підтвердження даної інформації поки що не було.

«Враховуючи, що «Ашан» – частина великого міжнародного холдингу, вони точно не будуть нічого розголошувати до завершення угоди. Але інформація про купівлю мережі «Караван» не безпідставна. Вони почали предметно обговорювати це питання ще три місяці тому. Цілком можливо, що зараз уже домовилися», – говорить співрозмовник RAU.

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко додає, що бажання нинішніх власників продати мережу цілком зрозуміле: «Зараз в Україні бажання вийти з бізнесу є у багатьох власників торгових мереж. Багато невеликих мереж збиткові, і власники розуміють, що не зможуть і далі продовжувати працювати. Деякі ведуть переговори про продаж уже по третьому колу, постійно знижуючи ціну, щоб виручити за свої активи хоч щось. Думаю, «Караван» у цьому плані не виняток і інформація про переговори може бути достовірною».

Слід зазначити, що це далеко не перший випадок, коли чутки на ринку «продають» супермаркети «Караван».