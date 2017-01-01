ЗМІ: Банки відмовляються обслуговувати власників ID-паспортів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ІD-картки в Україні

Пред'явлення паспорта «в формі книжечки» до проблем у банках не приводить, повідомляють ЗМІ

Українські банки відмовляються обслуговувати клієнтів на підставі ID-картки - пластикового посвідчення особи нового зразка, яке замінює собою паспорт

Про це повідомляє фінансовий портал «Мінфін».

«У міграційну службу надходить велика кількість звернень з приводу відмови з боку співробітників банків обслуговувати клієнтів з ID-картками. Мова, в тому числі, йде про видачу споживчих кредитів, зокрема, в торгових мережах побутової техніки. У той же час, пред'явлення паспорта «в формі книжечки» до подібних проблем не приводить», - йдеться в листі Держміграційної служби заступнику голови НБУ Якову Смолію.

Держміграційної служба, яка відповідає за випуск ID-карт, на підставі скарг громадян склала список найбільш консервативних банків. І попросила НБУ якось вплинути на них.

За даними міграційної служби, найбільш часто скарги з приводу ID-карт надходять на ОТП Банк, Ідея Банк, банк ПУМБ і Альфа-Банк.

У відповідь на це Нацбанк від імені Смолія розіслав по фінустановам і профільним об'єднанням окремий лист. У ньому регулятор з позначкою «про організацію касової роботи» ще раз пояснив фінустановам, що з 10 лютого цього року ID-карту необхідно вважати повноцінним аналогом класичного паспорта громадянина України.

Лист отримали всі українські банки, а також банківські асоціації НАБУ, АУБ та Український кредитно-банківський союз, пише «Мінфін».

Джерело: Еспресо ТВ