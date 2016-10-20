ЗМІ: Бельгія займеться розслідуванням корупції на тендері в порту «Южний»

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Днопоглиблення в порту «Южний»

ЗМІ пишуть, що братів де Нул уже притягували до відповідальності в Бельгії за підкуп чиновників та ухилення від сплати податків

Корупція при проведенні тендера на днопоглиблення в порту «Южний» може стати предметом судового розгляду в Бельгії. Про це повідомляють «Коментарі». За даними видання, власники бельгійської днопоглиблювальної компанії Jаn de Nul, яка перемогла в тендері, можуть звинуватити народного депутата Сергія Фаєрмарка і начальника АМПУ в порту «Южний» Максима Широкова в шантажі. Українські чиновники змусили бельгійців улітку цього року віддати 55% акцій дочірньої компанії «Ян де Нул Україна», пообіцявши натомість забезпечити перемогу в тендері на днопоглиблення. Такої версії дотримуються детективи НАБУ, які розслідують справу.

«Після передачі матеріалів українського слідства в Бельгію питання Яну Пітеру і Дірку де Нулу ставитимуть уже місцеві правоохоронці. На думку юристів, у ситуації, що склалася, братам невигідно покривати українських чиновників, адже простежується факт змови. Неможливо передати за безцінь 55% акцій, не знаючи, що очікується в обмін і хто є кінцевим бенефіціаром фірм, на які ці акції були переоформлені. Адвокати сім'ї де Нул, швидше за все, дотримуватимуться версії, що вони стали жертвами вимагання. Принаймні такий сценарій уже спрацював раніше в їхній рідній Бельгії», – йдеться в статті.

Видання зазначає, що Ян Пітер і Дірк де Нул уже притягувалися до відповідальності в Бельгії за підкуп чиновників і ухилення від сплати податків. У 2002 році суд засудив бізнесменів до трьох років позбавлення волі.

«Офіцер податкової служби Віллі Годгезелшап заявив, що брати давали йому хабара за його ініціативою, і тим самим відчутно пом'якшив для них вирок і спосіб його виконання. У нинішній ситуації брати де Нул, ймовірно, також «переведуть стрілки» на українських чиновників», – пишуть «Коментарі».

Нагадаємо, у вересні 2016 року компанія «Ян де Нул Україна» виграла тендер на днопоглиблення порту «Южний», запросивши за свої послуги на 90 млн гривень більше, ніж відома голландська днопоглиблювальна компанія «Ван Оорд». Результати тендера було скасовано Кабміном. Нардеп від БПП Сергій Лещенко звернувся до НАБУ з проханням перевірити причетність депутата Сергія Фаєрмарка до махінації з тендером на роботи для порту «Южний». Внаслідок обшуків, проведених правоохоронцями в офісі «Ян де Нул Україна» і адміністрації порту «Южний», було знайдено документи, що підтверджують зв'язок Фаєрмарка з офшорними фірмами, до яких напередодні оголошення результатів тендера перейшло 55% акцій «Ян де Нул Україна».