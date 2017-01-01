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    ЗМІ: бійці Збройних сил України повернули під контроль стратегічну ділянку фронту

    • Сьогодні, 05:58
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    Бійці АТО
    Бійці АТО

    Стратегічна ділянка була втрачена в січні 2015-го після безперервних атак бойовиків

    Українська армія просунулася вперед на півтора кілометри уздовж Бахмутської траси в зоні АТО на Донбасі. Унаслідок чого під вогневим контролем сил АТО опинилася стратегічно важлива дорога на Луганськ й окуповане селище Жолобок.

    Про це пише видання ТСН.

    Як наголошує видання, бійці не порушували Мінські домовленості, адже цих півтора кілометра повинні бути під контролем України. Як і селище Жолобок, який наразі під контролем окупантів.

    Стратегічна ділянка була втрачена в січні 2015-го після безперервних атак бойовиків. Тоді сили АТО з боями відступили. Зараз повернули землю вдалося без утрат і навіть без бою.

    «Закріпилися на нових позиціях за кількасот метрів від окупантів. Ну, а звільнену ділянку тепер доведеться розміновувати, адже бойовики там випробовували боєприпаси і встановлювали міни та розтяжки», - резюмує ЗМІ.

    До слова, у Краматорську презентували фільм про обстріл міста бойовиками.

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