ЗМІ: Бухгалтера мережі маркетів «Обжора» заарештували у справі щодо фінансування «ДНР»

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Під час обшуків виявлена документація і мобільні телефони з листуванням із представниками так званої ДНР

Суд заарештував бухгалтера мережі супермаркетів «Обжора» Олену Муртазіну, затриману напередодні Службою безпеки України. Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Раніше СБУ повідомила про затримання топ-менеджера однієї з мереж супермаркетів за фінансування самопроголошеної «Донецької народної республіки».

«В кінці листопада співробітники спецслужби викрили в столиці комерсантів, частина бізнесу яких продовжувала працювати на тимчасово окупованій території. Правоохоронці встановили, що відсоток з прибутку магазинів бізнесмени платили незаконним установам терористів. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, одному з топ-менеджерів комерційної структури оголошено про підозру у вчиненні злочину. Рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», -. йдеться в повідомленні спецслужби.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що відсоток з прибутку, яку приносили магазини, бізнесмени нібито платили незаконним організаціям терористів.

За результатами обшуків, проведених в центрі Києва за місцем проживання і офісах підозрюваних, правоохоронцями було вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах, еквівалентні майже двом мільйонам гривень.

Також була виявлена документація і мобільні телефони з листуванням щодо координації та узгодження протиправних дій, вилучено комп'ютерну техніку з матеріалами, які можуть бути використані для доведення факту фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

ЗМІ називають власником мережі «Обжора» депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва.

Джерело: Українські новини