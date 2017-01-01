ЗМІ дізнались, з ким зустрічався Вороненков перед смертю

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Денис Вороненков

Стало відомо, з ким і про що розмовляв Вороненков напередодні загибелі

Загиблий екс-депутат Держдуми Денис Вороненков в день, коли його вбили, планував їхати в готель «Прем'єр-палас», щоб зустрітися там з ще одним екс-нардепом РФ Іллею Пономарьовим. Але вранці в 11.30, перед зустріччю з Пономарьовим, Вороненко домовився про зустріч ще з однією людиною, повідомляє «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерела.

Це був його московський водій, громадянин РФ Владислав Тіхонькін. Вороненков хотів обговорити з ним деталі перегону машини з Москви до Києва, який Тіхонькін здійснив з 22 на 23 число.

За оперативними даними українських спецслужб, водія при перетині російського кордону затримували співробітники ФСБ і піддали його жорсткому тиску з метою отримання інформації про Вороненкова.

«Не виключено, що могла бути здійснена вербування Тіхонькіна або його пересування і переговори були поставлені під контроль засобами технічної розвідки. Сам Вороненков купив своєму водієві квитки до Москви на 23 березня, але перед його відльотом вирішив зустрітися особисто. Про цю зустріч знав тільки сам Вороненко», - пише видання.

Відразу після вбивства Вороненкова Тіхонькін ніяк себе не виявив, не дав жодних свідчень правоохоронним органам України. Водій вилетів з України відповідно до своїх квитків в районі 14.00. Про те, що Вороненко йшов на зустріч з Тіхонькіним, слідство дізналося вже після того, як водій вилетів з України.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред біла дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

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