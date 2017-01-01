ЗМІ дізналися, хто сидить у камері разом із Насіровим

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Роман Насіров

Одним із сусідів податківця називають екс-главу «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» Руслана Журила

Співкамерником відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є Руслан Журило, в.о. керівника ВАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГКХ).

Про це повідомляє «Страна.ua» із посиланням на джерело в Лук'янівському СІЗО.

«Всього Насіров у камері знаходиться в компанії трьох в'язнів», - уточнив виданню заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

Крім того, він спростував інформацію про те, що в камері з Насіровим сидять колишні бійці батальйону «Торнадо», про що останнім часом писали в ЗМІ.

«Це в принципі неможливо, тому що в блоці разом з Насіровим знаходяться тільки ув'язнені за економічні злочини», - сказав заступник міністра юстиції.

Нагадаємо, Журила затримали 25 січня в ході кримінального провадження за фактом нанесення збитків ОГКХ на суму понад 300 млн грн. Раніше ЗМІ повідомляли, що ОГХК підконтрольна екс-нардепу Миколі Мартиненку, а Журило був призначений на посаду за його протекцією.

Журило цю інформацію спростовував.

Як зауважують журналісти, Журило і Насіров - люди схожої долі. Їм обирав запобіжний захід один і той же суддя, який призначив обом заставу на однакову суму.

Пізніше адвокат Журила Ігор Черезов повідомив,що Апеляційний суд Києва скасував рішення судді Солом'янського суду Олександра Бобровникова і зменшив заставу зі 100 млн гривень до 12 млн гривень Цей адвокат також входить до групи адвокатів Насірова.

13 березня рішення щодо Насірова будуть оскаржувати в суді.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.



