  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЗМІ: До Луганська прибув не Пєсков, а Сурков

    • Сьогодні, 12:43
    • Розсилка
    Владислав Сурков
    Владислав Сурков

    За інформацією джерел у розвідці, Сурков приїхав на окуповані території 28 березня

    В українській розвідці заявляють, що до підконтрольного бойовикам Луганська прибув радник президента РФ Владислав Сурков. У розвідці не володіють інформацією про візит прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова в Луганськ.

    Про це «Українській правді» повідомили джерела у розвідці.

    «За нашими даними, Сурков приїхав на окуповані території 28 березня», – сказав співрозмовник УП.

    «Інформації про приїзд Пєскова ми не маємо», – додав співрозмовник.

    Як повідомлялося, Служба безпеки України перевіряє інформацію про візит Пєскова в окупований Луганськ. 

    Нагадаємо, сайт «Остров» із посиланням на джерело в одній зі спецслужб України повідомив, що у понеділок, 27 березня, в Луганськ таємно прибув Дмитро Пєсков. Мета візиту невідома. Одна з імовірних версій – можлива зміна керівництва «ЛНР». 

    У Луганській обласній військово-цивільній адміністрації не підтвердили і не заперечили інформацію про приїзд Пєскова до Луганська.

    Читайте також
    Донбас ЛНР Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ