ЗМІ: До Луганська прибув не Пєсков, а Сурков
- Сьогодні, 12:43
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За інформацією джерел у розвідці, Сурков приїхав на окуповані території 28 березня
В українській розвідці заявляють, що до підконтрольного бойовикам Луганська прибув радник президента РФ Владислав Сурков. У розвідці не володіють інформацією про візит прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова в Луганськ.
Про це «Українській правді» повідомили джерела у розвідці.
«За нашими даними, Сурков приїхав на окуповані території 28 березня», – сказав співрозмовник УП.
«Інформації про приїзд Пєскова ми не маємо», – додав співрозмовник.
Як повідомлялося, Служба безпеки України перевіряє інформацію про візит Пєскова в окупований Луганськ.
Нагадаємо, сайт «Остров» із посиланням на джерело в одній зі спецслужб України повідомив, що у понеділок, 27 березня, в Луганськ таємно прибув Дмитро Пєсков. Мета візиту невідома. Одна з імовірних версій – можлива зміна керівництва «ЛНР».
У Луганській обласній військово-цивільній адміністрації не підтвердили і не заперечили інформацію про приїзд Пєскова до Луганська.